Омичке угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после коронавируса

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани двое неизвестных расстреляли парня и девушку, сообщает inkazan.ru . По словам очевидцев, у пары произошел конфликт в кафе, после чего они покинули заведение. Однако мужчины догнали их уже на улице и начали стрелять. Девушку ранили в голову, молодого человека — в ногу.

Башкирия

В Башкирии женщину признали виновной в попытке убийства собственного новорожденного ребенка. Как пишет mkset.ru , она рожала дома и после решила избавится от младенца. Роженица отнесла ребенка к мусорным бакам на улицу, где его обнаружил местный сторож и сообщил в полицию.

Нижегородская область

typical_nn/vk.com

Под Нижним Новгородом жители пожаловались на озеро из мазута, пишет newsnn.ru . По словам очевидцев, место выглядит как «огромная черная жижа». Местные экологи уже проводят проверку. Удалось выяснить, что неустановленные лица слили в почву на этом участке нефтесодержащие отходы.

Удмуртия

В психоневрологическом интернате Удмуртии могла произойти вспышка коронавируса, пишет udm-info.ru . По данным местного телеграмм канала, в заведении зафиксировано более 50 положительных, но не подтвержденных Роспотребнадзором, тестов на COVID-19.

Приморье

В Уссурийске задержали семейную пару, которая расписывала стены граффити с рекламой магазина наркотоваров, пишет vostokmedia.com . Как рассказали задержанные, предложение подработать поступило им от анонима в соцсети. За каждую подобную картину им пообещали плату в 100 рублей.

Омская область

Жительнице Омска угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после коронавируса. Как пишет gorod55.ru , во время лечения женщина пила много сильнодействующих препаратов. Тогда же она узнала, что беременна. После обращения в гинекологическое отделение омичка столкнулась со звонками и угрозами от неизвестной женщины, которая обещала ей моральные страдания. Руководство больницы начало разбираться в ситуации.

Оренбургская область

Оренбургские коммунисты бьются за возвращение Ленина. Как пишет 56orb.ru , депутаты обратились к министру культуры России и попросили у него 8 миллионов рублей на памятник Ленину, который два года назад увезли на реставрацию и до сих пор не вернули. Выяснилось, что стоимость работ оказалась для партии неподъемной.

Карелия

Число убийств в Карелии с начала года выросло на 70 процентов. Как сообщает karelinform.ru , за первые шесть месяцев в республике зарегистрировали 39 убийств, и по этому показателю регион попал в число наиболее «заметных» субъектов Северо-Запада. Также за первое полугодие Карелия оказалась в лидерах среди субъектов России по уровню подростковой преступности.

Тюменская область

Перед приездом президента по улицам Тобольска ходят люди с топорами и арбалетами, сообщает nashgorod.ru . По словам очевидцев, один из вооруженных мужчин вел себя вызывающе и оскорблял прохожих. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя и изъяли у него арбалет. Ранее по городу ходил мужчина в хоккейной маске и с топором в руках.

Хабаровский край

В Хабаровске коровы заблокировали трамвайные пути, сообщает transsibinfo.com . Животных привлекла высокая трава, которую очень давно не косили вдоль рельсов. Водителю трамвая пришлось отгонять скот, чтобы продолжить движение. Ранее жители неоднократно жаловались на проблему некошеной травы в городе.

Ставропольский край

В Ставрополье обнаружили грязный притон, в котором живут маленькие дети. Как пишет newstracker.ru , двое мальчиков дошкольного возраста живут в антисанитарии, спят на голой кровати, ходят грязные и без одежды. Следственный комитет начал проверку.

Челябинская область

В Челябинской области за две недели исчезло заповедное озеро. Как сообщается на портале «Курс дела» , лечебное озеро Горькое по неизвестным причинам просто пересохло. Отмечается, что водоем являлся гидрологический памятником природы и славился щелочными и минеральными грязями.

ХМАО

МЫ Когалым/vk.com

В ХМАО на дороге за 5 млрд рублей между поселками Унъюган и Коммунистический начали появляться трещины. Как сообщает muksun.fm , глава дептранса ХМАО Константин Гребешок заявил, что постройка дороги обошлась 4,6 млрд рублей. Также он отметил, что сейчас дорога находиться на гарантии и ремонт поврежденных участков будет произведен бесплатно.

Волгоградская область

В Волгоградской области чиновники предложили инвалиду-колясочнику самостоятельно раскладывать для себя пандус, сообщает издание novostivolgograda.ru . Молодой человек не раз обращался к местным властям с просьбой сделать стационарный пандус для его коляски. Однако в ответ ему предлагают использовать съемные полозья. Для этого инвалиду нужно встать с коляски, вытащить пандус из квартиры, разложить на лестнице, съехать, собрать и затем вытащить конструкции на улицу. После прогулки проделать обратную процедуру.

Свердловская область

При рейдах, проходящих ГИБДД в Свердловской области, пойман пьяный водитель, который смог продуть в алкотестер только с 21 раза. Как сообщает издание tagilcity.ru , мужчина решил отметить рождение ребёнка, а потом сел за руль. Причем старшего сына он взял с собой. В выдыхаемом воздухе содержание паров этилового спирта составило 0,528 миллиграмма на литр.

Ленинградская область

80% коронавирусных коек для взрослых занято в Санкт-Петербурге по данным на конец августа этого года. Сокращение коечного фонда связано с уменьшением числа стационаров, задействованных для больных с COVID-19. Как сообщается на портале newia.ru , если по данным на конец июля свободными были 68% коек для пациентов с коронавирусом. То в данный момент свободно лишь пятая часть коек для взрослых и 37% коек для детей.

Хакасия

В Хакасии коммунальные службы тормозят подготовку к отопительному сезону. Так, на 7 августа общий уровень готовности по Саяногорску не превышал 22%. Часть управляющих организаций попросту не выполняет своих обязательств, сообщает newkhakasiya.online . Принятие мер по стимулированию подготовки объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях теперь находится на контроле прокуратуры города.

Новосибирская область