Омичке угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после коронавируса

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани двое неизвестных расстреляли парня и девушку, сообщает inkazan.ru. По словам очевидцев, у пары произошел конфликт в кафе, после чего они покинули заведение. Однако мужчины догнали их уже на улице и начали стрелять. Девушку ранили в голову, молодого человека — в ногу.
Башкирия
В Башкирии женщину признали виновной в попытке убийства собственного новорожденного ребенка. Как пишет mkset.ru, она рожала дома и после решила избавится от младенца. Роженица отнесла ребенка к мусорным бакам на улицу, где его обнаружил местный сторож и сообщил в полицию.
Нижегородская область
typical_nn/vk.com
Под Нижним Новгородом жители пожаловались на озеро из мазута, пишет newsnn.ru. По словам очевидцев, место выглядит как «огромная черная жижа». Местные экологи уже проводят проверку. Удалось выяснить, что неустановленные лица слили в почву на этом участке нефтесодержащие отходы.
Удмуртия
В психоневрологическом интернате Удмуртии могла произойти вспышка коронавируса, пишет udm-info.ru. По данным местного телеграмм канала, в заведении зафиксировано более 50 положительных, но не подтвержденных Роспотребнадзором, тестов на COVID-19.
Приморье
В Уссурийске задержали семейную пару, которая расписывала стены граффити с рекламой магазина наркотоваров, пишет vostokmedia.com. Как рассказали задержанные, предложение подработать поступило им от анонима в соцсети. За каждую подобную картину им пообещали плату в 100 рублей.
Омская область
Жительнице Омска угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после коронавируса. Как пишет gorod55.ru, во время лечения женщина пила много сильнодействующих препаратов. Тогда же она узнала, что беременна. После обращения в гинекологическое отделение омичка столкнулась со звонками и угрозами от неизвестной женщины, которая обещала ей моральные страдания. Руководство больницы начало разбираться в ситуации.
Оренбургская область
Оренбургские коммунисты бьются за возвращение Ленина. Как пишет 56orb.ru, депутаты обратились к министру культуры России и попросили у него 8 миллионов рублей на памятник Ленину, который два года назад увезли на реставрацию и до сих пор не вернули. Выяснилось, что стоимость работ оказалась для партии неподъемной.
Карелия
Число убийств в Карелии с начала года выросло на 70 процентов. Как сообщает karelinform.ru, за первые шесть месяцев в республике зарегистрировали 39 убийств, и по этому показателю регион попал в число наиболее «заметных» субъектов Северо-Запада. Также за первое полугодие Карелия оказалась в лидерах среди субъектов России по уровню подростковой преступности.
Тюменская область
Перед приездом президента по улицам Тобольска ходят люди с топорами и арбалетами, сообщает nashgorod.ru. По словам очевидцев, один из вооруженных мужчин вел себя вызывающе и оскорблял прохожих. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя и изъяли у него арбалет. Ранее по городу ходил мужчина в хоккейной маске и с топором в руках.
Хабаровский край
В Хабаровске коровы заблокировали трамвайные пути, сообщает transsibinfo.com. Животных привлекла высокая трава, которую очень давно не косили вдоль рельсов. Водителю трамвая пришлось отгонять скот, чтобы продолжить движение. Ранее жители неоднократно жаловались на проблему некошеной травы в городе.
Ставропольский край
В Ставрополье обнаружили грязный притон, в котором живут маленькие дети. Как пишет newstracker.ru, двое мальчиков дошкольного возраста живут в антисанитарии, спят на голой кровати, ходят грязные и без одежды. Следственный комитет начал проверку.
Челябинская область
В Челябинской области за две недели исчезло заповедное озеро. Как сообщается на портале «Курс дела», лечебное озеро Горькое по неизвестным причинам просто пересохло. Отмечается, что водоем являлся гидрологический памятником природы и славился щелочными и минеральными грязями.
ХМАО
МЫ Когалым/vk.com
В ХМАО на дороге за 5 млрд рублей между поселками Унъюган и Коммунистический начали появляться трещины. Как сообщает muksun.fm, глава дептранса ХМАО Константин Гребешок заявил, что постройка дороги обошлась 4,6 млрд рублей. Также он отметил, что сейчас дорога находиться на гарантии и ремонт поврежденных участков будет произведен бесплатно.
Волгоградская область
В Волгоградской области чиновники предложили инвалиду-колясочнику самостоятельно раскладывать для себя пандус, сообщает издание novostivolgograda.ru. Молодой человек не раз обращался к местным властям с просьбой сделать стационарный пандус для его коляски. Однако в ответ ему предлагают использовать съемные полозья. Для этого инвалиду нужно встать с коляски, вытащить пандус из квартиры, разложить на лестнице, съехать, собрать и затем вытащить конструкции на улицу. После прогулки проделать обратную процедуру.
Свердловская область
При рейдах, проходящих ГИБДД в Свердловской области, пойман пьяный водитель, который смог продуть в алкотестер только с 21 раза. Как сообщает издание tagilcity.ru, мужчина решил отметить рождение ребёнка, а потом сел за руль. Причем старшего сына он взял с собой. В выдыхаемом воздухе содержание паров этилового спирта составило 0,528 миллиграмма на литр.
Ленинградская область
80% коронавирусных коек для взрослых занято в Санкт-Петербурге по данным на конец августа этого года. Сокращение коечного фонда связано с уменьшением числа стационаров, задействованных для больных с COVID-19. Как сообщается на портале newia.ru, если по данным на конец июля свободными были 68% коек для пациентов с коронавирусом. То в данный момент свободно лишь пятая часть коек для взрослых и 37% коек для детей.
Хакасия
В Хакасии коммунальные службы тормозят подготовку к отопительному сезону. Так, на 7 августа общий уровень готовности по Саяногорску не превышал 22%. Часть управляющих организаций попросту не выполняет своих обязательств, сообщает newkhakasiya.online. Принятие мер по стимулированию подготовки объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях теперь находится на контроле прокуратуры города.
Новосибирская область
В Новосибирске на квесте «Форт Боярд» ребенка укусила змея, пишет atas.info. Девочку увезли в травмпункт. После инцидента организаторы могли предложить лишь бинт для ребенка. Родителям самим пришлось вызывать скорую помощь. Но змея была не ядовитая, поэтому девочка не пострадала.