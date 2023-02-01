Омбудсмен: дело о смерти уральца в машине МВД «ведут беспристрастно» Омбудсмен Мерзлякова заявила, что СК беспристрастно ведет дело о смерти уральца при задержании

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет и прокуратура беспристрастно расследуют жесткое задержание мужчины в Нижнем Тагиле, после которого он скончался, предварительно, в машине сотрудников УМВД, рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен назвала произошедшее трагедией, но подчеркнула, что семья умершего пока с ней не связывалась.

СК РФ ведет расследование, дело на контроле у прокуратуры. У нас СК РФ беспристрастно относится к действиям сотрудников ФСИН, полиции, принципиальность всегда была. Иначе как трагедией эту историю не назовешь. Семья погибшего пока на нас не выходила. Если бы там не ничего не двигалось, они бы сами на нас вышли. Мы этим будем заниматься, это наше дело, потому что задержание при аресте... нельзя так, — подчеркнула Мерзлякова.

Накануне портал E1.RU сообщил со ссылкой на источник в Следственном комитете, что в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после смерти мужчины в полицейской машине. По информации портала, вскрытие показало перелом шейного позвонка. ЧП произошло после того, как стражи порядка задержали мужчину за хулиганство и должны были доставить его в отдел полиции.

По данным E1.RU, полицейских подозревают в избиении, проводится проверка.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали на территории психиатрической больницы, где он «ругался нецензурной бранью, размахивал руками, пытался пройти внутрь». Ранее стало известно, что житель Оренбурга получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей за пытки током в полиции. Мужчину подозревали в краже пяти тысяч рублей.