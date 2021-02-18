Около 600 тысяч жителей Москвы привились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3ef35f0-71c4-11eb-ba16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также анонсировал несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19, которые в ближайшее время проведут власти Москвы совместно с институтом им. Гамалеи.

Разработанная московскими учёными из института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей, — написал в личном блоге Собянин.

Он добавил, что «Спутником V» уже «заинтересовалось множество стран мира».

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин заявил, что в столице начались международные клинические исследования российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки. В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединённых Арабских Эмиратов. Градоначальник уточнил, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет. Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно, пояснил он.

Также Собянин объявил, что в Москве стартуют клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, в Москве проведут три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины «Спутник V» от коронавируса.