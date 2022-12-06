Океанолог назвал возможную причину гибели тюленей в Каспийском море Океанолог Мухаметов: причиной гибели 2,5 тысяч тюленей в Каспийском море мог стать метан

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Cтарший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил РИА Новости, что причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности. Эксперт добавил, что метан плохо растворяется в воде. По его словам, тюлени могли надышаться токсичным газом, который разрушает нервную систему.

Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность. Если в определенный момент в воздухе его было достаточно много, то тюлени могли надышаться метаном, токсичным газом, который разрушает нервную систему, — рассказал Мухаметов.

Он отметил, что если бы причина была бы в химикатах в самой воде, то погибли бы не только тюлени, но и другие организмы, включая рыб.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. Минприроды региона заявляет, что гибель нерп вызвана природными факторами, их численность стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено. Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.