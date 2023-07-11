Одиннадцатилетняя школьница из Новосибирска родила ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Окончившая четвертый класс девочка из Новосибирска родила ребенка, сообщила «КП-Новосибирск» замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина. По ее словам, 11-летняя школьница выносила здорового малыша.

Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самая маленькая девочка, которая у нас родила, ей было 11 лет, — рассказала Анохина.

По ее словам, за 10 лет это единственный подобный случай в регионе.

Вместе с тем, по словам Анохиной, средний возраст женщины при рождении первого ребенка составляет почти 27,9 года. По ее словам, 10 лет назад этот показатель был на уровне 22 лет, когда девушки заводили детей либо во время учебы в вузе, либо сразу после ее окончания.

Анохина объяснила сложившуюся ситуацию сменой приоритетов. По ее словам, молодежь стремиться получить образование, найти себе работу, сделать небольшой карьерный рост, создать материальную базу и только потом, ближе к 28 годам, планировать беременность.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести «Отцовскую карту» с двумя тысячами рублей на ребенка. Он рассказал, что данная карта будет действовать по аналогии с Пушкинской и не предполагает непрофильные траты.