Два человека погибли при обрушении насосной станции в Новотроицке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли от травм, полученных в результате обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. По словам представителей администрации, которые приводит ТАСС, один из троих пострадавших, поступивших в медучреждения Новотроицка после происшествия, умер в больнице. Тело еще одного человека было извлечено из-под завалов. В регионе введен режим ЧС.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. По данным главного управления МЧС России по региону, специалисты разбирают завалы в поисках выживших. Известно, что тело одного человека было извлечено из-под завалов, второй человек скончался в больнице.

Шесть человек находятся в подвальном помещении станции, не под завалами. Часть конструкции обрушилась, они не могут выйти, они живые, постепенно спасатели их извлекают. Трое пострадавших доставлены в городскую больницу Орска, — пояснили NEWS.ru в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Там подтвердили, что причина обрушения уточняется. По одной из версий, причиной мог стать взрыв газового баллона с метаном, принадлежавшего подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы. Отмечается, что площадь обрушения составила 200 квадратных метров.