Один человек погиб и ещё девять пострадали при пожаре в Конаковской ЦРБ Тверской области. Возгорание произошло в психоневрологическом отделении больницы, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшие эвакуированы в главное отделение больницы. Сейчас их осматривают врачи. Причина пожара выясняется.
На днях в Москве произошёл пожар в реабилитационном центре. Из здания были эвакуированы 45 человек. Огонь вспыхнул на чердаке дома, где располагался центр.
Ранее сообщалось, что в московской квартире Севиль Алиевой — дочери бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и сестры нынешнего главы республики Ильхама Алиева произошёл пожар. Хозяйки в этот момент дома не было.