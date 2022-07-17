Один человек погиб и девять пострадали при пожаре в ЦРБ под Тверью

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Один человек погиб и ещё девять пострадали при пожаре в Конаковской ЦРБ Тверской области. Возгорание произошло в психоневрологическом отделении больницы, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшие эвакуированы в главное отделение больницы. Сейчас их осматривают врачи. Причина пожара выясняется.

На днях в Москве произошёл пожар в реабилитационном центре. Из здания были эвакуированы 45 человек. Огонь вспыхнул на чердаке дома, где располагался центр.

Ранее сообщалось, что в московской квартире Севиль Алиевой — дочери бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и сестры нынешнего главы республики Ильхама Алиева произошёл пожар. Хозяйки в этот момент дома не было.