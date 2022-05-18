Одичавшие коровы напали на пенсионерку и её внучек в Кемеровской области

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В Кемеровской области три одичавшие коровы напали на 64-летнюю пенсионерку и двух её внучек: старшей из них 16 лет, а младшей — всего четыре года. Инцидент произошёл 17 мая в городе Мыски. Как сообщает «360», пожилая женщина и дети получили ушибы, младшую девочку госпитализировали, однако её жизни ничего не угрожает.

Шла моя мама с младшей дочерью с прогулки с детской площадки. Под моими окнами слышу: ребёнок закричал. Смотрю, а там корова, бабушка прячет ребёнка за спину, а она на неё кидается. Я всё бросила и побежала. Пока добежала, уже мужчина начал отбивать, — рассказала мать пострадавших девочек Ольга.

Прибывшим сотрудникам полиции удалось разогнать агрессивных коров. Где в настоящее время находятся парнокопытные, Ольга не знает. Сейчас врачи проверяют ушибы и ссадины у пострадавших. По словам медиков, переломов и сотрясения мозга у жертв нападения нет.

Вообще не понимаю, что случилось. Хозяйка говорит, что сама два дня этих коров искала — может, они скитались двое суток и одичали, — предположила Ольга.

Ранее на Камчатке бродячая собака напала на двухлетнюю девочку в присутствии её отца и дедушки. Животное вцепилось в шею ребёнка, в результате чего девочка получила ранения шеи и головы.