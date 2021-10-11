Обязательную вакцинацию от COVID ввели в Приморье

В Приморском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса работников некоторых сфер деятельности. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, сообщается на сайте правительства края. Согласно документу, должны быть вакцинированы не менее 80% от общей численности сотрудников.

Действие постановления распространяется на работников образования, здравоохранения, соцзащиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, торговли, общепита, ЖКХ, пищевой промышленности и ряда других сфер. Привиться от COVID также должны госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

В соответствии с распоряжением главного санитарного врача края первый компонент вакцины указанные категории граждан должны получить до 15 ноября, а полностью пройти процедуру — до 15 декабря. Граждане, не привившиеся в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на удалённый режим.

Детковская отметила , что обстановка с коронавирусом в регионе остаётся напряжённой. Ежедневно выявляется более 200 новых случаев заражения. При этом темпы вакцинации не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

Согласно данным федерального оперштаба, в регионе за время пандемии заболели более 71 тысячи жителей. Из них выздоровели свыше 63 тысяч и умерли 1185.

Ранее сообщалось, что представителей ряда профессий обязали привиться от коронавируса в Челябинской, Саратовской, Новгородской, Воронежской, Вологодской и Свердловской областях. Одновременно в ряде регионов создают зоны, свободные от коронавируса (COVID-free), куда будут допущены привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев граждане.