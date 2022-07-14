Обезьяна «наелась» магнитов, но ветеринары из Ростова сумели ее спасти

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Пожилая обезьяна по кличке Маня положила в защечные мешки два магнита, из-за этого у нее во рту образовалась опасная для жизни прободная язва. Однако ветеринарам из Ростова удалось провести экстренную операцию и извлечь инородные предметы из организма животного, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Узконосые обезьяны — как хомяки. У них есть небольшие защечные мешки, в которые можно складывать пищу про запас. Вот Маня и запихала магниты один за другим в эти мешочки. Там они примагнитились друг к другу, — объяснил ветеринар Алексей Кротов.

Он отметил, что если бы обезьяна съела магниты, то это могло бы привести к крайне плачевным последствиям. По его словам, инородные предметы притянулись друг к другу через тонкую живую ткань, что стало причиной нарушения кровотока во рту у Мани. Спасти питомца от сепсиса, вызванного прободной язвой, помогла экстренная операция, подчеркнул Кротов. Сейчас питомца готовят еще к одному хирургическому вмешательству — Мане прооперируют катаракту.

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