Новости регионов: в Омской области выпал жёлтый снег

Жители Улан-Удэ съели три тысячи блинов на Масленицу. Как сообщает transsibinfo.com , праздник состоялся 6 марта в этномузее, собралось свыше семи тысяч гостей. Они купили полтонны плова и 600 килограммов шашлыка.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставрополье

В Ставропольском крае местные жители буквально сметают продукты питания с полок магазинов, сообщает newstracker.ru . Люди массово скупают сейчас преимущественно гречку, овсянку и муку.

Удмуртия

Одна из деревень Удмуртии не вошла в план газификации. Шесть лет тому назад за пять миллионов рублей был создан проект газификации населеёного пункта Черновской Лесоучасток, расположенного в Воткинском районе, однако в плане газификации его не оказалось, пишет udm-info .

Антон Денисов/РИА Новости

Республика Татарстан

Пунктов вакцинации в Казани станет меньше. Принято решение о закрытии мобильного пункта вакцинации, располагавшегося на территории торгового центра «Мега», пишут корреспонденты inkazan.ru . Причина — низкая посещаемость.

Ростовская область

Ростовчанин решил выручить миллион рублей за мягкую игрушку из IKEA, сообщает rostovgazeta.ru . Предприимчивый мужчина разместил в Интернете объявление, в котором сообщил, что игрушка в виде акулы значится в «красной книге покупателей».

Волгоградская область

Волгоградская ГРЭС замусорила собственную территорию. Соответствующее обвинение предъявил ей Росприроднадзор. Загрязнена почва в Кировском районе, сообщает novostivolgograda.ru . Общий объём мусора, сброшенного на почву, достиг 14 тысяч кубометров. Ущерб природе специалисты ведомства оценили примерно в 170 млн рублей.

Нижегородская область

Житель Нижегородской области выставил на продажу пакет

unsplash.com

за 999 тысяч рублей. По информации, объявление было размещено сразу после того, как компания сообщила о закрытии в России. В Интернете ранее появились записи о продаже пакетов с Ozon, однако он свою деятельность не приостанавливал. «Заранее. На всякий случай. Вдруг тоже уйдут с рынка», — отметил автор объявления.

Свердловская область

В Екатеринбурге пенсионерка застряла в собственной квартире на четыре месяца из-за сломавшегося лифта. Как сообщает tagilcity.ru , в минувшем году в новостройке была заменена лифтовая кабина, но запустить её не могут уже в течение нескольких месяцев. 90-летняя женщина не может спускаться и подниматься на 11 этаж по состоянию здоровья.

Оренбургская область

Оренбургские туристы выплатили штрафы на общую сумму свыше семи миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщает 56orb.ru . С момента начала пандемии коронавируса местные правоохранители составили в отношении граждан уже 1,1 тысячи протоколов.

Тюменская область

В Тюмени массово скупают объекты недвижимости за наличные, сообщает nashgorod.ru . Численность граждан, берущих ипотеку, резко уменьшилась по причине высоких процентов. В начале текущего месяца риелторы заявили о более чем 40-процентном повышении спроса на недвижимость.

Омская область

Жёлтый снег выпал на севере Омской области, сообщает gorod55.ru . Аналогичное природное явление ранее зафиксировали в регионе в 2007 году. Однако о причине местные жители тогда так и не узнали. В настоящее время комментарии от властей тоже не поступают.

Карелия

В гаражном кооперативе в Карелии обнаружена граната. Как сообщает karelinform.ru , на место ЧП выезжали сотрудники подразделения разминирования. Гранату изъяли. Инцидент обошёлся без пострадавших.

Приморье

Официальная страница приморского правительства в Instagram недоступна, сообщает vostokmedia.com . Сотрудники пресс-службы администрации заявили, что запрос о причинах блокировки страницы в соцсети направили службе техподдержки.

unsplash.com

Башкирия