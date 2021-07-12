Новости регионов: в Омской области выпал жёлтый снег
Мартин Кучерас
NEWS.ru
09:35, 10 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жители Улан-Удэ съели три тысячи блинов на Масленицу. Как сообщает transsibinfo.com, праздник состоялся 6 марта в этномузее, собралось свыше семи тысяч гостей. Они купили полтонны плова и 600 килограммов шашлыка.
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Ставрополье
В Ставропольском крае местные жители буквально сметают продукты питания с полок магазинов, сообщает newstracker.ru. Люди массово скупают сейчас преимущественно гречку, овсянку и муку.
Удмуртия
Одна из деревень Удмуртии не вошла в план газификации. Шесть лет тому назад за пять миллионов рублей был создан проект газификации населеёного пункта Черновской Лесоучасток, расположенного в Воткинском районе, однако в плане газификации его не оказалось, пишет udm-info.
Антон Денисов/РИА Новости
Республика Татарстан
Пунктов вакцинации в Казани станет меньше. Принято решение о закрытии мобильного пункта вакцинации, располагавшегося на территории торгового центра «Мега», пишут корреспонденты inkazan.ru. Причина — низкая посещаемость.
Ростовская область
Ростовчанин решил выручить миллион рублей за мягкую игрушку из IKEA, сообщает rostovgazeta.ru. Предприимчивый мужчина разместил в Интернете объявление, в котором сообщил, что игрушка в виде акулы значится в «красной книге покупателей».
Волгоградская область
Волгоградская ГРЭС замусорила собственную территорию. Соответствующее обвинение предъявил ей Росприроднадзор. Загрязнена почва в Кировском районе, сообщает novostivolgograda.ru. Общий объём мусора, сброшенного на почву, достиг 14 тысяч кубометров. Ущерб природе специалисты ведомства оценили примерно в 170 млн рублей.
Нижегородская область
Житель Нижегородской области выставил на продажу пакет
unsplash.com
за 999 тысяч рублей. По информации newsnn.ru, объявление было размещено сразу после того, как компания сообщила о закрытии в России. В Интернете ранее появились записи о продаже пакетов с Ozon, однако он свою деятельность не приостанавливал. «Заранее. На всякий случай. Вдруг тоже уйдут с рынка», — отметил автор объявления.
Свердловская область
В Екатеринбурге пенсионерка застряла в собственной квартире на четыре месяца из-за сломавшегося лифта. Как сообщает tagilcity.ru, в минувшем году в новостройке была заменена лифтовая кабина, но запустить её не могут уже в течение нескольких месяцев. 90-летняя женщина не может спускаться и подниматься на 11 этаж по состоянию здоровья.
Оренбургская область
Оренбургские туристы выплатили штрафы на общую сумму свыше семи миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщает 56orb.ru. С момента начала пандемии коронавируса местные правоохранители составили в отношении граждан уже 1,1 тысячи протоколов.
Тюменская область
В Тюмени массово скупают объекты недвижимости за наличные, сообщает nashgorod.ru. Численность граждан, берущих ипотеку, резко уменьшилась по причине высоких процентов. В начале текущего месяца риелторы заявили о более чем 40-процентном повышении спроса на недвижимость.
Омская область
Жёлтый снег выпал на севере Омской области, сообщает gorod55.ru. Аналогичное природное явление ранее зафиксировали в регионе в 2007 году. Однако о причине местные жители тогда так и не узнали. В настоящее время комментарии от властей тоже не поступают.
Карелия
В гаражном кооперативе в Карелии обнаружена граната. Как сообщает karelinform.ru, на место ЧП выезжали сотрудники подразделения разминирования. Гранату изъяли. Инцидент обошёлся без пострадавших.
Приморье
Официальная страница приморского правительства в Instagram недоступна, сообщает vostokmedia.com. Сотрудники пресс-службы администрации заявили, что запрос о причинах блокировки страницы в соцсети направили службе техподдержки.
unsplash.com
Башкирия
Башкирский Минздрав объявил о закрытии коронавирусных госпиталей на территории Уфы, Кумертау и Салавата. По информации Mkset, соответствующее предложение от руководителя министерства поступило в правительство региона в связи с высвобождением большого количества коечных мест.