Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Жительница Австралии, переехавшая в страну из Уфы, поделилась с журналистами mkset.ru обстановкой в Сиднее. По её словам, несмотря на изолированность континента, здесь зафиксировали уже свыше четырёх тысяч случаев коронавируса. Правительство призывает граждан к самоизоляции, а штраф за нарушение режима достигает $1. При этом предприятия, отказавшиеся закрываться, заплатят штраф в $5 тысяч.

Ставропольский край

Прокуратура Ставрополья уличила в волоките главу Нефтекумского межрайонного следственного отдела Ивана Музыкина, пишет newstracker.ru . Задержки возникли в деле местного экс-главы совета депутатов Анатолия Токарева, которого обвинили в незаконном начислении себе премий. Ранее руководитель следственного отдела отказался возбуждать уголовное дело против Токарева.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде волна фейков о лечении коронавируса накрыла местные сайты. Как пишет newsnn.ru , в городе практически невозможно заказать медицинские препараты, рекомендованные Минздравом, зато любой может купить барсучий жир. Продавец утверждает, что это средство спасет не только от гриппа и простуды, но и от «коварного коронавируса».

Омская область

В Омской области из-под карантина сбежали 16 человек, против них возбудили дела. Об этом сообщает gorod55.ru . Перемещение этих людей удалось отследить, и на каждого из сбежавших из-под карантина составлены административные протоколы. Согласно новому законодательству, их оштрафуют на 15-40 тысяч рублей.

Волгоградская область

Число разводов в Волгоградской области за год увеличилось на 39%, пишет портал novostivolgograda.ru . В январе областные ЗАГС зарегистрировали всего 566 браков и 804 развода. Для сравнения: в январе 2019-го разводов было лишь 577.

Татарстан

«Динамо-Казань» благодаря коронавирусу стало чемпионом России по волейболу. Как сообщает inkazan.ru , всероссийская федерация волейбола приняла решение досрочно завершить розыгрыши чемпионатов России среди мужских и женских команд. Места клубов распределили по результатам предварительного этапа.

Приморский край

Во Владивостоке рыбаки лезут на тающий лёд ради вылова корюшки. Как пишет vostokmedia.com , в Приморье установились плюсовые температуры, но это не останавливает рыбаков-любителей, которые продолжают выходить на тонкий лёд за навагой и корюшкой. Ранее местные спасатели достали 16 рыбаков, которые ушли под воду, а также спасли 11 человек, едва не уплывших на оторвавшейся льдине в открытое море.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ростовская область

Депутат в Ростове Евгений Федяев требует посадить в тюрьму рэпера Гуфа. По данным rostovgazeta.ru , музыкант Алексей Долматов во время прямого эфира находился на улице и выгуливал собаку. Он натравил свою овчарку на случайно попавшегося на пути соседского пса.