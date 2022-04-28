Новости регионов: Моргенштерн соскучился по родной Башкирии

Моргенштерн / Фото Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Жители Омска пожаловались на некачественный ремонт дороги в центре города. Они показали в соцсетях снимки рассыпавшихся дорожных бордюров. По их словам, другие дороги тоже усыпаны бетонной крошкой.

Дайджест наиболее значимых региональных событий.

Ставропольский край

Корма и лекарства для животных в Ставропольском крае стали дороже на 30%, пишет newstracker.ru. По словам эксперта, наиболее серьёзные проблемы возникли с расходными ветеринарными материалами, например шприцами для животных или шовниками. Цены на эту продукцию удвоились.

Удмуртия

К году лишения свободы суд приговорил женщину, виновную в гибели своего ребёнка, сообщает udm-info. По вине хозяйки дома, не погасившей сигарету, в квартире начался пожар. Её шестилетняя дочь, которая в этот момент находилась дома, погибла.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Ростовчане требуют, чтобы власти региона спасли реки Темерник и Кизитеринку от экологической катастрофы. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Местные жители сообщают о факте слива нечистот в Темерник в районе Щепкинского леса и о плёнке, замеченной на воде Можайских прудов.

Республика Татарстан

Ученик второго класса принёс в школу оружие, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Классная руководительница мальчика отобрала предмет. Позже учащийся признался, что нашёл оружие на улице. После чего выяснилось: это была игрушка. В то же время изначально речь шла о пневматическом оружии, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Волгоградский политолог назвал «фикцией» охрану школ и детсадов, сообщают novostivolgograda.ru. Министерство просвещения потребовало усилить охрану образовательных учреждений после нападения со стрельбой в детском саду в Ульяновской области. Политолог Александр Сайгин предполагает: изменений в охране детсадов и школ ждать не стоит. По его мнению, нынешняя охрана детских учреждений всего лишь «иллюзия безопасности».

Нижегородская область

Житель Нижнего Новгорода продает автограф Моргенштерна, сделанный на листе бумаги, за 10 тысяч рублей. Как сообщает newsnn.ru, мужчина утверждает, что получил подпись на екатеринбургском концерте музыканта три года назад.

Моргенштерн Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Свердловская область

Алапаевские студенты остались без еды из-за просроченных продуктов, которыми их кормили в столовой. Как пишет tagilcity.ru, решение о приостановке работы заведения общепита вынес суд на основании протокола о выявленных нарушениях.

Оренбургская область

В районе Соль-Илецка местные водители поставили рядом с камерами видеонаблюдения гроб. Как пишет 56orb.ru, по мнению шофёров, это лучшая агитация против нарушения скоростного режима.

Тюменская область

Более 15 жителей Тюмени стали виновниками ландшафтных пожаров. Как пишет nashgorod.ru, всем задержанным тюменцам грозит дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Виновные могут сесть в тюрьму на срок до четырёх лет.

Омская область

Омичи пожаловались на плохой ремонт дороги в центре города. Как пишет gorod55.ru, жители Омска поделились в соцсетях фотографиями рассыпавшихся дорожных бордюров. По их словам, другие дороги тоже усыпаны бетонной крошкой.

Карелия

Жители Петрозаводска уже полгода жалуются на котельную, которая работает на территории РМЗ. По словам горожан, из её трубы постоянно валит чёрный, едкий, удушающий дым. Как пишет karelinform.ru, петрозаводчане опубликовали видео, где виден смог

Приморский край

Жительница Приморья получила штраф за то, что оставила дочь дома одну, сообщает vostokmedia.com. В отсутствие взрослых ребёнок едва не выпал из окна: жизнь девочки спас случайный прохожий. Мужчина уговорил ребенка не вылезать в окно третьего этажа и вызвал полицию.

pixabay.com

Башкирия

Рэпер Моргенштерн хочет вернуться в Россию, сообщает mkset.ru. В частности, он скучает по даче в Уфе, серым переулкам Питера и «даже пробкам на МКАД».Тем не менее музыкант сообщил в своём Телеграм-канале, что опасается уголовного преследования.

Хабаровский край

В школе в Хабаровском крае подросток задумал устроить стрельбу, сообщает transsibinfo.com. По информации следователей, девятиклассник предложил своему знакомому напасть на школу в Амурске, чтобы убить как можно больше школьников. Но реализовать план у них не получилось: подростка задержала полиция.