Новосибирские ритуальщики объяснили, зачем сделали надгробие для Зеленского В Сибири объяснили изготовление надгробия для Зеленского желанием остановить гибель людей

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

В компании по изготовлению надгробных памятников в городе Искитиме Новосибирской области объяснили мотивы создания плиты с изображением и фамилией президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказал в беседе с «Сиб.фм» руководитель предприятия, это была его личная идея, и связана она с желанием остановить гибель людей.

Это была моя личная мысль: захотелось — и сделали. Вот просто захотелось! Погибает очень много ребят, поэтому захотелось сделать. Придет время — мы его установим. Увезем на Украину, — объяснил ритуальщик.

Руководитель организации отметил, что пока надгробие стоит во дворе и посмотреть на него может любой желающий.

Изображение памятника ранее появилось в соцсетях, вызвав неоднозначную реакцию пользователей. Одни поддержали авторов и посетовали, что на камне не выбиты даты. Другие, напротив, сочли идею глупой.

Ранее в Подмосковье владельца мастерской надгробных памятников пытались застрелить на могиле на Савостьяновском кладбище. Мастер выжил, получив семь пуль от недоброжелателей. Известно, что мастер давно находится в конфликте с конкурирующей на местном ритуальном рынке фирмой. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает личности нападавших.