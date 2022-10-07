Новогодние празднества и фейерверки отменили в Нижнем Новгороде Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев заявил, что городские власти отменили новогодние празднества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2022 году в городе не будут проводить празднества по случаю Нового года. Градоначальник записал видеообращение к местным жителям в своем Telegram-канале, он рассказал, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.

Средства, которые планировалось направить на эти (новогодние. — NEWS.ru) мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных: это платы за детские сады, за питание в школах, за продленку, за дополнительное образование, — сообщил Шалабаев.

При этом, как указал городской глава, в детских садах и школах мероприятия по случаю праздника все же проведут.

Это не отменяет того, что будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах, мы все это сохраним, но таких массовых концертов мы на новогодние праздники не планируем, — уточнил чиновник.

Пресс-секретарь правительства Нижегородской области Анна Романычева в разговоре с NEWS.ru сообщила, что пока программа отмены праздников не утверждена.

Пока данная программа (по отмене праздников. — NEWS.ru) не разработана и не утверждена, ни в каком виде. И тем более мы не делали по этому поводу такого рода кардинальных заявлений про отмену праздников. Правда, до Нового года еще три месяца и все, конечно, может измениться. Как говорится, поживем — увидим, — отметила Романычева.

Ранее стало известно, что на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства было принято решение об отмене общегородских мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Аналогичное решение было принято до этого в Ленинградской области.