«Норникель» завершит проверку после катастрофы в Норильске до конца года

https://static.news.ru/photo/16f0f72a-a8b5-11ea-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: sgnorilsk.ru

«Норильский никель» пообещал до конца года завершить внутреннюю проверку обстоятельства утечки топлива с норильской ТЭЦ-3, а первые результаты представить уже в июне.

По словам вице-президента и директора заполярного филиала компании Николая Уткина, проверки состояния резервуаров пройдут на всех предприятиях «Норникеля». Первые завершатся в течение июня, а до конца 2020-го компания перепроверит все потенциально опасные объекты.

Уткин прокомментировал информацию о возможной поломке ещё одного резервуара ТЭЦ-3, где случилась катастрофическая утечка нефтепродуктов.

Точно могу сказать, что бак исправен, он прошёл экспертизу безопасности. <...> Но на всякий случай, чтобы не произошло ещё и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо. Эта работа завершится к 12 июня, — цитирует Уткина ТАСС.

Вице-президент компании добавил, что сейчас около 500 человек и более 70 единиц техники работают на ликвидации последствий аварии. В их числе — имеющая богатый опыт устранения нефтяных утечек морская спасательная служба из Мурманска. Загрязнённый грунт возле аварийного резервуара вывезли во временное хранилище, а территорию обработали сорбентами.

Как писал NEWS.ru, утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива случилась 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Руководство «Норильского никеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.