«Ни копейки»: врачи скорой на Кубани пожаловались на невыплату надбавок

https://static.news.ru/photo/e2175056-976d-11ea-b825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Армавире сотрудники скорой помощи заявили, что так и не получили обещанные надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Медики записали видеообращение и выложили его в Сеть.

Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшеры, ни медсестры, ни водители. Никто! Ни рубля! Ни копейки! — говорят медики.

В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что все положенные выплаты медперсоналу в регионе произведены в полном объёме, и призвали не спекулировать на данной теме. Чиновники пояснили, что допвыплаты начисляются только тем специалистам, которые работают непосредственно с пациентами с COVID-19.

Губернатор Краснодарского края распорядился направить в Армавир комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Также жалобами медиков заинтересовалась региональная прокуратура.

Правительство РФ установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

14 мая администрация Краснодарского края отчиталась, что на эти цели было выделено 157,9 млн рублей, из них более 31 млн — средства краевого бюджета.

Ранее сообщалось, что в больнице Козельска Калужской области некоторые из сотрудников за работу с коронавирусными пациентами получили 27 рублей надбавки. Им её начисляли в зависимости от количества минут, проведённых с больным. Подобный механизм расчёта применялся и для врачей нижегородской скорой.

15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что такая ситуация недопустима, деньги должны перечисляться за сам факт работы с COVID-19, писал NEWS.ru.