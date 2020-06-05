Непродовольственные магазины откроются в Петербурге с понедельника

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Городская администрация Санкт-Петербурга разрешила непродовольственным магазинам, за исключением находящихся в торговых центрах, открыться с 8 июня.

Разрешается работа объектов <...> с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия не более одного посетителя на четыре квадратных метра, — передаёт РИА Новости.

С понедельника в Петербурге также возобновится жилищное строительство и откроются автосалоны при условии отказа от проведения тест-драйвов.

По информации Роспотребнадзора, последние две недели в Санкт-Петербурге ежедневно выявляют по 350-380 инфицированных коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 превысило 17 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, смертность в мае выросла на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,5 тысячи человек. При этом с начала эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге лишь 291 смерти связали с COVID-19.