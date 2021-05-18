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Неизвестные «заминировали» все школы в тюменском городе

12:53, 18 мая 2021
Фото: ishim.admtyumen.ru

В городе Ишиме Тюменской области эвакуированы все школы и большая часть детских садов из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники городских школ и воспитанники большинства дошкольных учреждений. В них работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что по фактам полученных школами и детсадами угроз проводятся проверки.

Днём ранее в Ишиме были эвакуированы 11 школ и два учреждения дополнительного образования. Сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах оказались ложными.

Волна «минирований» в разных городах России началась ещё в 2019 году. Неизвестные злоумышленники угрожали взрывами школ, торговых центров, судов, аэропортов, самолётов, станций метро. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что в Москве оказались «заминированными» все железнодорожные вокзалы и автостанции. Полиция инициировала проверки, но эвакуация при этом не проводилась.

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