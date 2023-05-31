«Не привлекался»: бывший работодатель рассказал о поджигателе из Донского Экс-работодатель поджигателя домов из Донского заявил, что ранее он не привлекался по УК РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Леонид Андреев, бывший работодатель жителя Тульской области, обвиняемого в поджоге четырех домов в городе Донском, заявил NEWS.ru, что у фигуранта ранее не было никакого уголовного дела. По его словам, задержанный работал у него на производстве и уволился две недели назад. Ранее в региональном СК РФ сообщили, что местный житель поджег четыре дома, в результате погибла женщина и пострадал мужчина. В ведомстве добавили, что задержанный ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

Ранее никакого уголовного дела не было, документы его проверяли, он не привлекался. Может, дело замяли, но об этом история умалчивает, и в МВД нет данных по этому поводу. Серийником его начали называть только после этого происшествия, за три часа он поджег четыре дома. Не знаю, что на него нашло, психических отклонений тоже не было никаких, — рассказал Андреев.

Жительница Донского рассказала NEWS.ru, что сгорели два дома и еще один подъезд, но там жильцы вовремя почувствовали запах, и еще один дом был нежилой и готовился к сносу.

Не знаю, зачем сделал, не было причин, наверное. До этого он уже поджигал чужую машину. Серийник, в общем, — сказала она.

На сайте СК по Тульской области сообщалось, что по подозрению в поджогах домов в Донском задержан 28-летний местный житель. По данным следствия, в результате его действий, совершенных ночью 30 мая, произошло возгорание в трех домах на улице Ленина и в одном многоквартирном доме по улице Горького, где в результате погибла 60-летняя женщина и пострадал мужчина 1957 года рождения. Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Ранее в селе Тарасково под Новоуральском задержали подозреваемого в сожжении четырех человек. Им оказался 18-летний местный житель, который работал грузчиком на ферме в районе населенного пункта. По предварительным данным, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег доски на территории дома его знакомого, по версии свердловского СК, причиной стал конфликт.