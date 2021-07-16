Названы возможные причины жёсткой посадки Ан-28

Причинами жёсткой посадки самолёта Ан-28 в Томской области могли стать ошибка при пилотировании и отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Две основные версии пока — ошибка пилотирования и отказ двигателя, — сказал собеседник агентства.

Он также не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлёта, поскольку с радаров он пропал уже через 10-20 минут. Сейчас самолёт находится в труднодоступной местности, в тайге, в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска.

Для эвакуации пострадавших может применяться санитарная авиация, сообщили «Подъёму» в администрации региона. Больницы Томска и ближайших населённых пунктов также приведены в готовность

Напомним, что, по предварительным данным МЧС, погибших в результате инцидента нет. В ведомстве уточнили, что на борту находились 19 человек, в том числе двое детей и члены экипажа.