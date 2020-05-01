Названы самые COVID-инфицированные города Подмосковья

В Московской области в общей сложности зарегистрировано, по новым данным, 12 507 случаев заражения. На первое место вышёл Одинцовский район.
Как
Кроме того, высокое число инфицированных граждан зарегистрировано в Красногорске, Подольске и Балашихе с 610, 555 и 498 пациентами. У всех положительный тест на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб составил список городов региона, в которых зарегистрировано больше всего инфицированных. Его возглавляют Одинцово с 597 случаями заражения и Люберцы — 523. В топ-7 вошли ещё пять населённых пунктов, в которых отмечено более 300 случаев заболевания COVID-19: Красногорск (431), Мытищи (386), Королёв и Химки (по 329), Подольск (304).
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