Рейтинг городов по заражённости коронавирусом составили в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/9838450e-8759-11ea-beb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье составил список городов региона, в которых зарегистрировано больше всего инфицированных. Его возглавляют Одинцово с 597 случаями заражения и Люберцы (523).

В топ-7 вошли ещё пять населённых пунктов, в которых отмечено более 300 случаев заболевания COVID-19. Это — Красногорск (431), Мытищи (386), Королёв и Химки (по 329), Подольск (304), сообщает оперштаб во «ВКонтакте».

Отмечается, что в больницах Подмосковья проходят лечение, в том числе жители Москвы, других регионов РФ и зарубежья. По состоянию на 25 апреля в Московской области зафиксировали 8494 случаев заражения коронавирусом, 69 летальных исходов. Почти 20% от общего числа инфицированных (1703) приходится на людей, не проживающих в области на постоянной основе и не зарегистрированных там.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заражённая коронавирусом жительница Одинцовского района Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о своём лечении и коварстве COVID-19. По её словам, сначала она вылечилась от пневмонии. Врачи провели компьютерную томографию (КТ), которая не нашла следов COVID-19. Женщину выписали, но спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось. Новая КТ показала наличие в организме коронавируса.