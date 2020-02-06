https://static.news.ru/photo/e4dce99e-48d1-11ea-93bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Социологи агентства Zoom Market в ходе опроса выяснили, что самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени, а самые хвастливые — в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Москва оказалась на двадцатом месте.

Согласно результатам опроса, в целом скромными себя считают 68% жителей крупных российских городов, — сообщает Life.

В десятку городов со скромными жителями вошли также Омск, Саранск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Владивосток и Челябинск. При опросе у горожан спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток.

Как писал NEWS.ru, Минстрой опубликовал результаты исследования «Индекс качества городской среды», согласно которому благоприятной может быть названа среда каждого четвёртого российского города. Рейтинг возглавила Москва, набрав 276 баллов из 360 возможных. На второй строчке с показателем 238 баллов оказался Санкт-Петербург. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург (191 балл). В пятёрку благоприятных для проживания городов также вошли Казань, Нижний Новгород и Красноярск.