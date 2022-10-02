Названо число получивших повестки на российско-грузинской границе На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток по мобилизации

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Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и пытавшиеся выехать из России в Грузию, получили повестки на границе, сообщил ТАСС заместитель военного комиссара республики Абрид Абдуллаев. По его словам, документы вручили гражданам из разных регионов.

Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию, — сказал Абдуллаев.

На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, состаящая из представителей военного комиссариата и органов представительной власти. Россиянам, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ.

В Северной Осетии сохраняется режим повышенной готовности.

По данным МВД Грузии, с 29 по 30 сентября границу через все пограничные пункты пропуска пересекли 6109 россиян, а выехали 5186, тогда как с 28 по 29 сентября прибыли 9642 россиянина, а покинули страну 5448.

Ранее россияне рассказали о сложностях пересечения границ с Грузией и Казахстаном. Так, по словам уроженца Липецка, ему повезло пройти российскую границу через КПП «Верхний Ларс» за 12 часов, в то время как многие стоят по три-четыре дня. По его словам, люди в очереди падали в обморок, к ним приезжали скорые.