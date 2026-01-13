Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка

Вероятной причиной гибели детей в роддоме Новокузнецка во время новогодних праздников может быть респираторная инфекция, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, всего там умерли девять младенцев.

Как уточнил канал, в новогодние праздники в отделении умирало до трех младенцев за одни сутки. В настоящее время медицинское учреждение находится на карантине.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее в роддоме Новокузнецка трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев.

Как предположил адвокат Вадим Багатурия, работникам родильного дома № 1 в Новокузнецке может грозить лишение свободы на срок до семи лет. По его словам, действия медиков, предварительно, подпадают под статью о халатности.

При этом, как утверждает губернатор Кемеровской области Илья Середюк, главного врача роддома в Новокузнецке уже отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении.