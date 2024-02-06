Назван вероятный срок для пытавшегося похитить девочку в Стерлитамаке Юрист Шабанова: пытавшемуся похитить девочку в Стерлитамаке грозит 5 лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия пытавшегося похитить несовершеннолетнюю девочку в Стерлитамаке мужчины подпадают под статью 126 УК РФ (похищение), ему грозит до пяти лет колонии, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. Она пояснила, что сразу после задержания подозреваемого будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

В данном случае мужчина может быть привлечен по ст. 126 УК РФ (похищение), наказание по ней предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, — сказала юрист.

Согласно вышеуказанной статье, преступление считается оконченным с момента захвата и начала передвижения ребенка, уточнила Шабанова. Принудительное же лечение возможного преступника может быть начато только по решению суда, подчеркнула юрист.

Согласно законодательству РФ, принудительное лечение может быть применено только по решению суда и только в случаях, предусмотренных законом, например в случаях опасных для общества маниакального или параноидального состояния человека, — добавила она.

Момент с попыткой похищения ребенка попал на видео. На записи видно, как за девочкой и ее братом во дворе жилого дома идет незнакомец, лицо которого скрыто под балаклавой, затем в какой-то момент мужчина хватает девочку и пытается оттащить в сторону. Брат успел выхватить девочку из рук похитителя, после чего тот поспешил скрыться с места.

Отец девочки рассказал RT, что в этот день старшего 11-летнего сына попросили, чтобы он забрал сестру из школы и проводил домой. Родители написали заявление в полицию. Перед этим RT со ссылкой на источник сообщил, что правоохранительные органы не рассматривают версию похищения, так как мужчина «отпустил девочку через несколько метров».