Установлен подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ростовской области РИА Новости: в убийстве девочки в Ростовской области подозревается 12-летний мальчик

К убийству 12-летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области причастен ее дальний родственник, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ. Расследование уголовного дела продолжается. По данным источника РИА Новости, подозреваемому в убийстве 12 лет.

В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей. Между ними произошел словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась, — говорится в сообщении СК.

Источник сообщил РИА Новости, что подозреваемый в убийстве девочки проживает в том же хуторе Тереховский.

25 октября стало известно, что девочке нанесли множество ножевых ранений и ударов. Также у несовершеннолетней диагностирована черепно-мозговая травма, сломаны основание черепа, кости лица, повреждены внутренние органы, порезаны лицо и глаз.

24 октября девочка вышла из дома в магазин и не вернулась. Сначала родители ребенка пытались найти ее самостоятельно, затем к поискам подключились правоохранительные органы.

По факту убийства ростовские следователи возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.