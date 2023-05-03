Наступление ВСУ в Запорожье оказалось разведкой боем Рогов: очередное наступление ВСУ на Ореховском направлении оказалось разведкой боем

Фото: Министерство обороны Украины

Очередное наступление ВСУ на Ореховском направлении оказалось разведкой боем, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета Запорожской облгосадминистрации Владимир Рогов. Вечером 3 мая он рапортовал, что во время боестолкновения российские войска подбили как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер.

Ситуация в районе Работино на Ореховском направлении под контролем. Враг с потерями отступил на исходные позиции. Очередная разведка боем, — написал Рогов.

Вечером 3 мая предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, у украинской армии «безлимитное» число людей и снарядов. До этого замглавы подконтрольного Киеву Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на Южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. По его словам, никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет.

Военный эксперт Александр Перенджиев отмечал, что Соболевский не уполномочен говорить о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, это выступление похоже на зондирование реакции Запада и России.