Найдены похищенные у инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/88cd646e-aa3b-11ea-953a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики обнаружили более 2 млн рублей, которые были похищены при нападении на инкассаторов в Красноярске. Преступление было совершено в конце мая.

Сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России «Красноярское» во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время нападения на инкассаторов 30 мая, — об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает ТАСС.

Ранее полицейские Красноярска рассказали, что поймать преступников удалось из-за того, что они не скрывали улики. Напавшие на инкассаторов скрылись с места преступления на «Жигулях», в которых был их пособник. Автомобиль был брошен за гаражами, а злоумышленники пересели на иномарку. В отечественном автомобиле было найдено множество улик: окурки, волосы и следы обуви. 8 июня подозреваемых задержали. Сообщалось, что они не имели криминального прошлого.

NEWS.ru писал, что в Оренбургской области пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей на улице. Оказалось, что деньги потерял инкассатор.