«Надругались и бросили»: очевидец о жестокой расправе над бездомной собакой В Красноярске живодеры изнасиловали собаку и бросили ее умирать

В Красноярске живодеры изнасиловали собаку жесткими предметами, после чего бросили ее умирать. Как рассказала в беседе с NEWS.ru волонтер организации «Бездомный пес» Ирина, животное в момент обнаружения истекало кровью. Врачи не смогли спасти его, после пятой остановки сердца собака скончалась.

Собаку нашли наши ребята-ловцы. Была заявка на собаку, истекающую кровью. Самое страшное предложение подтвердили врачи ветеринарной клиники — механическая травма половых путей. У нее были множественные рваные раны и обширное кровотечение, с вероятностью в 99% она жертва живодеров. Над собакой попросту надругались и бросили умирать на верную, медленную погибель. К сожалению, жизнь Наденьки [кличка собаки] оборвалась, пятую остановку сердца она не пережила, — рассказала собеседница NEWS.ru.

Она уточнила, что волонтеры написали заявление в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае полиция начала проверку сообщений о подростках, отрезавших голову собаке. В местных пабликах появилось видео, вероятно, снятое одним из малолетних живодеров, на котором автор ролика показывает в кадре биту и нож, предположительно, демонстрируя убитое животное.