«Объект менял цвет и высоту»: над Волгоградом заметили НЛО Экипаж рейса Сочи - Москва во время пролета над Волгоградом заметил неопознанный летательный объект

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Загадочный инцидент произошел в небе над Волгоградом 2 февраля. Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», экипаж Airbus A321 S7 Airlines, выполнявший рейс S72046 из Сочи в Москву, за 12 минут до пролёта Волгограда на высоте 10 тысяч метров доложил, что наблюдает неопознанный летательный объект слева по борту.

Объект менял цвет и высоту направления перемещения. Удаление от себя экипаж определить не смог. Позднее экипажи рейсов «Аэрофлота» (SU1125), S7 Airlines (S73750) и «России» (SU6358) подтвердили данную информацию после пролёта под Волгоградом. Экипаж «России» определил удаление объекта примерно в 200 км, — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчеры оповестили о случившемся компетентные органы, так как в указанном районе планы полётов в не обеспечивались, а разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось.

Ранее замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри рассказал, что Пентагон пока не обнаружил свидетельств посещения Земли представителями других цивилизаций. По его словам, новое управление ведомства, специально созданное для изучения данных о предполагаемых визитах инопланетян, получило несколько сотен соответствующих сообщений.