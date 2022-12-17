В Пентагоне рассказали о поиске доказательств визитов НЛО Пентагон не нашел доказательств посещения Земли инопланетянами

Фото: shutterstock

Пентагон пока не обнаружил свидетельств посещения Земли представителями других цивилизаций, рассказал телеканалу CBS News замминистра обороны США по разведке Рональд Моултри. По его словам, новое управление ведомства, специально созданное для изучения данных о предполагаемых визитах инопланетян, получило несколько сотен соответствующих сообщений.

Моултри не уточнил, какая именно часть этой информации уже изучена специалистами Пентагона. Он заявил, что эти сведения будут содержаться в отчете, который опубликует канцелярия главы национальной разведки.

Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в инопланетное происхождение какого-либо из объектов, которые мы видели, — сказал Моултри.

В прошлом году в докладе Национальной разведки США сообщалось, что в период с 2004 года зафиксировано 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО. В ведомстве отметили, что однозначных выводов о природе этих явлений нет, но не исключено, что они несут в себе проблемы для безопасности страны.

Ранее в Пентагоне заверили американских конгрессменов в том, что не станут скрывать факты обнаружения внеземной жизни, если они будут установлены. При этом представители ведомства не собираются афишировать часть связанной с этим информации, в частности раскрывать общественности методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО.