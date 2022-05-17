Пентагон заверил Конгресс США о непременном оповещении о внеземной жизни

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Представители Пентагона заверили американских конгрессменов, что не станут скрывать обнаружение внеземной жизни, если таковое произойдёт. Открытые слушания, посвящённые случаям наблюдения НЛО, прошли в подкомитете спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса, пишет ТАСС.

Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь, — заявил в ходе слушаний замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри.

Он отметил, что его структура является «частью того же самого правительства».

И наша задача не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдем что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами [нашей планеты], и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности, — заверил замминистра.

Несмотря на это, Малтри заявил, что некую часть информации об НЛО ведомство не собирается афишировать, так как не хочет публично раскрывать методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО. Это объясняется, по словам чиновника, тем, что аналогичные технологии и процедуры могут использоваться и в других областях, которые относятся к сфере нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что американские законодатели провели специальное заседание с участием докладчика из Пентагона из-за появления неопознанных летающих объектов, регулярно фиксируемых системой воздушно-космической обороны Северной Америки. Предыдущий раз что-то подобное конгрессмены заслушивали полвека назад.