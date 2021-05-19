Песчаная буря накрыла Астрахань

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Мощная пылевая буря накрыла Астрахань. Сотрудник местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в разговоре с журналистами ТАСС признался, что впервые за долгое время своей работы видит такое природное явление.

Согласно прогнозам метеорологов, в городе должен был пройти дождь, но он «выразился в сильной буре».

Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые, — подчеркнул сотрудник ЦГМС.

Синоптики считают, что до конца суток в городе будет преобладать северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Местное МЧС предупредило о возможном обрыве электрических проводов, повреждениях кровли зданий и повале деревьев. Также в ведомстве рассказали сотрудникам РИА Новости, что буря пришла в регион из Калмыкии.

В марте столица Китая оказалась во власти песчаной бури, о которой заранее предупреждали метеорологи. Песчаные бури в Китае происходят довольно часто по причине сезонных погодных условий. В районах происхождения песка тёплая погода сопровождается недостатком осадков.