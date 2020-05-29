На ВДНХ будут пускать ограниченное число посетителей

https://static.news.ru/photo/0cbb4042-a1be-11ea-8e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июня территория ВДНХ в Москве открывается для прогулок и занятий спортом. Павильон № 75 будет законсервирован до октября из-за размещённого в нём временного госпиталя для больных коронавирусом.

Выставка открывается для прогулок. Находиться на территории возможно только при соблюдении установленного порядка, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Уточняется, что посетители выставки под открытым небом будут обязаны соблюдать социальную дистанция, гулять только в перчатках и масках. Загруженность территории будет контролироваться при помощи приложения «Помощник Москвы».

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых правилах прогулок, действующих в условиях самоизоляции. На обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 09:00 до 21:00, но не более трёх раз в неделю. Для этого в тестовом режиме будет сделан график выхода на прогулки по домам. С 1 июня гулять и заниматься спортом смогут все, кроме носителей коронавируса, болеющих ОРВИ и проживающих с ними людей, отметил градоначальник. При этом пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. Ношение масок или респираторов на улице станет обязательным. Ранее Собянин сообщил, что жители столицы с 1 июня смогут посещать парки и скверы.