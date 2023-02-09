Свердловчанка зарезала гостя, пока готовила закуски к застолью В Свердловской области женщина во время ссоры ударила знакомого ножом, которым резала огурец

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В городе Красноуфимске Свердловской области ранее судимая 44-летняя женщина во время пьяной ссоры зарезала знакомого, сообщается на сайте регионального СУ СКР. Для нападения она использовала нож, которым до этого нарезала огурцы для закусок к застолью.

Они решили продолжить банкет, поэтому женщина стала нарезать огурцы для закуски. В этот момент у нее возник конфликт с мужчиной. Резко повернувшись к своему оппоненту, она ударила его в грудь ножом, которым резала закуску, — говорится в сообщении.

Мужчина скончался на следующий день в больнице. Против женщины завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. До этого подозреваемая отсидела десять лет в колонии за ряд преступлений.

Ранее в столичном метро 50-летняя москвичка напала на 36-летнюю пассажирку и ударила ее ножом в лицо. Нападавшей не понравилось, что потерпевшая громко разговаривала по телефону. Она стала угрожать попутчице, а затем выхватила туристический нож и ударила ее по лицу. После этого нападавшая в спешке покинула вагон.