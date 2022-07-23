На Сочи обрушился мощный ливень, затопивший дороги и подъезды домов В Лазаревском районе Сочи за два часа выпало почти 90 миллиметров осадков

Фото: Социальные сети/whatsapp.com/Наталья Кузнецова

В Лазаревском районе Сочи за да часа выпало не менее 89 миллиметров осадков. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, из-за ливня подтопленными оказались два многоквартирных дома, семь придомовых территорий и участки трассы А-147.

По данным ФГБУ СЦГМС «ЧАМ» в период с 22:00 22.07.22 до 00:00 23.07.2022 на территории Лазаревского района г.-к. Сочи выпало 89 мм осадков в виде дождя. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см)), а также два низменных участка ФАД А-147, — отмечается в сообщении.

На опубликованных в Сети видеокадрах видно, что некоторые машины буквально ушли под воду посреди дороги. Ряд водителей попытались двигаться дальше, однако большая часть предпочла переждать непогоду на парковках.

В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ранее в Северо-Курильске ввели режим ЧС после того, как из берегов вышла река Кузьминка. Вода затопила подвалы трех многоквартирных домов. Кроме того, были повреждены четыре моста, пять гаражей, а также помещение здания местной метеорологической станции.