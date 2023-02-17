Появилось видео уничтожения снаряда, найденного на ТЭЦ Новокузнецка На одной из ТЭЦ Новокузнецка нашли взрывоопасную промышленную шашку

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардейцы ликвидировали скважной заряд, который обнаружили на одной из ТЭЦ в Новокузнецке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области. Сообщение поступило в инженерно-техническое отделение ОМОН «Рубеж». Когда специалисты прибыли на место, то на конвейерной ленте для подачи угля зафиксировали предмет, схожий с промышленной шашкой. В Сети появилось видео уничтожения заряда.

На конвейерной ленте для подачи угля на одной из ТЭЦ города был обнаружен предмет, схожий с промышленной шашкой. Взрывотехники предварительно установили, что предметом является неразорвавшийся скважной заряд, который мог представлять угрозу, — говорится в сообщении.

В октябре в Забайкалье дети нашли снаряд противотанковой гранаты. По словам одного из очевидцев, его обнаружили в поселке Новотроицк Балейского района в одном из местных заброшенных домов. Некоторое время дети играли с ним, пока об этом не узнали взрослые и не доложили в полицию. Позднее выяснилось, что снаряд оказался муляжом.

В начале февраля в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны во время строительства станции метро «ЗИЛ». Рабочие обнаружили снаряд при проведении земляных работ.