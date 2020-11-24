На Москве-реке появилось масляное пятно

https://static.news.ru/photo/a892bfcc-2e81-11eb-88fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mosvodostok

Масляное пятно небольшого размера появилось на реке Москве. Его уже обработали сорбирующим средством. Об этом сообщили в пресс-службе Мосводостока.

Небольшое масляное пятно выявлено по результатам проведённого ГУП «Мосводосток» обследования на зеркале реки Москвы. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведётся поиск источника сброса, — рассказали в Мосводостоке РИА Новости.

В середине октября на поверхности Москвы-реки уже появлялись странные пятна, однако в тот раз они были цветными. 13 октября зелёных пятен появилось сразу три за сутки. 12 октября появились сообщения о появлении цветной пены в районе Пречистенской набережной напротив парка «Музеон». Отмечается, что специалисты взяли пробы загрязнений. Утром 13 октября такое пятно появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной. Его ликвидировали.

Как писал NEWS.ru, 17 ноября в столице автомобиль упал в Москву-реку, водителю спастись не удалось.