Автомобиль упал в реку в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/735c0744-28c0-11eb-b833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В столице автомобиль «Шевроле» упал в Москву-реку, водителю спастись не удалось.

Авария произошла около полудня 17 ноября на Пречистенской набережной, в районе храма Христа Спасителя.

Автомобиль двигался по Соймоновскому проезду в сторону Пречистенской набережной, когда водитель потерял управление. Машина пробила ограждение и упала в воду. Выбраться из салона автомобиля водитель не успел. Погибший — мужчина в возрасте 50 лет. Пассажиров в машине не было.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Движение на набережной в районе ДТП затруднено. Причины аварии выясняются, сообщил «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о ДТП на Садовом кольце, в результате которого пострадали не менее четырёх человек — две женщины и два ребёнка. Как сообщалось, 5 ноября автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы рядом со станцией метро «Маяковская». До аварии машина находилась в пробке, после чего начала выезжать из дорожного затора. Водитель, находившаяся на рулём автомобиля, отвлеклась во время управления транспортным средством. Это и стало, по предварительным данным, причиной аварии.