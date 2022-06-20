На Кубани несколько вагонов с углем сошли с рельсов

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На Кубани произошла авария на железной дороге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он отметил, что девять хвостовых вагонов с углем грузового поезда на железнодорожной ветке Орловка-Кубанская — Староминская сошли с путей. В результате аварии также пострадали три опоры ЛЭП.

По данным собеседника агентства, об инциденте стало известно в 15:05 по московскому времени. В результате аварии в этом районе задерживаются грузовые и пассажирские поезда.

19 июня на внешней стороне пятого километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) перед развязкой с Носовихинским шоссе грузовик с песком въехал в разделитель, после чего перевернулся. Известно, что водитель самосвала в результате ДТП погиб. Движение как по внешней, так и по внутренней стороне кольца было затруднено.