На Кубани сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды Спасатели на Кубани откачивают воду из 30 подтопленных из-за непогоды дворов

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Славянском районе Краснодарского края зафиксировано подтопление из-за непогоды 30 придомовых территорий, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России. Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают работы по откачке воды.

В Славянском районе по результатам работы оценочных комиссий подтверждено подтопление 30 придомовых территорий. МЧС России продолжают работы по откачке воды. Задействовано 90 человек, 77 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек личного состава и пять единиц техники, — говорится в сообщении.

Шторм начался в ночь на 24 декабря. На Сочи обрушился шквалистый ветер, он повалил более 80 деревьев и повредил крыши свыше 10 жилых домов. Одно из упавших деревьев придавило мужчину. Он скончался от полученных травм. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что зимние пляжи закрыты из-за шторма, в санаториях, гостиницах, на социальных объектах организовано дежурство для предотвращения подтоплений.

Ранее сообщалось, что до 25 декабря на территории края продолжают действие штормовые предупреждения МЧС. Ожидаются метеоявления, волнение моря, возможно формирование смерчей и лавиноопасности в горных районах.

Также сообщалось, что в четырех районах края из-за урагана была нарушена подача электроснабжения. Без света оставались 11 800 человек.