На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 1 февраля, об этом говорится в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к объекту и подготовке к досмотру. Сообщение было опубликовано в 04:29 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало о возможном строительстве альтернативы Крымскому мосту. Эксперты утверждают, что под Керченским проливом может быть построен подводный тоннель, который будет стоить несколько миллиардов долларов. Участие в строительстве, как утверждалось, могут принять китайские специалисты.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строить подземный тоннель в Керченском проливе нет необходимости, реализация проекта могла быть актуальна до начала СВО. По его словам, Крымский мост сейчас надежно защищен от возможных атак.