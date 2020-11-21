На Камчатке назначили министра счастья

https://static.news.ru/photo/1712ed4a-2d57-11eb-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Главой Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского региона, также известного как Министерство счастья Камчатки, назначена Анастасия Фёдорова.

Она занимала пост замглавы Министерства социального развития и труда, которое частично было реорганизовано в новое ведомство, и временно исполняла обязанности министра, сообщает MK.RU.

До работы в министерстве Фёдорова возглавляла КГКУ «Центр выплат». Она имеет два высших образования: дипломы Московского государственного индустриального университета и Московского государственного социального университета.

Назначение было подписано губернатором региона Владимиром Солодовым.

Задачей Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть Министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться, — заявлял ранее глава Камчатки.

В начале октября NEWS.ru писал о том, что глава Камчатки Владимир Солодов заявил о планах создать региональное министерство социального благополучия и семейной политики, которое также назвал министерством счастья.