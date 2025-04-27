На Камчатке нашлись двое потерявшихся мужчин МЧС: двое потерявшихся на Камчатке мужчин сами вышли на связь

Фото: Sherbien Dacalaniо/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое мужчин, пропавшие в начале недели на Камчатке, нашлись, передала пресс-служба ГУ МЧС по региону. Уточняется, что они сами вышли на связь.

Мужчины самостоятельно вышли на связь, в помощи не нуждаются, находятся на территории охотугодий. Обстоятельства произошедшего выясняются, — отметили в ведомстве.

Как напомнили в МЧС, о происшествии стало известно накануне, двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная, после чего связь с ними была утеряна. На поиск вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, полицейским и заявителем на борту, было обследовано около 700 квадратных метров.

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