Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов получил реальный срок за финансовые махинации в период своего руководства вузом, пишет inkazan.ru . Суд приговорил его к 7,5 годам тюрьмы.

Башкирия

Уфимский суд признал виновной в распространение коронавируса в РКБ имени Куватова врача-эпидемиолога Светлану Рушанову. Как пишет mkset.ru , ей назначили штраф в 25 тысяч рублей за «нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Врач уже написала заявление на увольнение.

Нижегородская область

В Балахне полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу по людям, пишет newsnn.ru . Выстрелом в живот ранило 66-летнюю женщину, которая сейчас находится в больнице.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удмуртия

В одном из районов Удмуртии на женщину могут завести уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», пишет udm-info.ru . Её задержали за оскорбления и угрозы убийства в адрес судебных приставов.

Ростовская область

В Таганроге местные жители обнаружили на берегу залива мёртвого азовского дельфина, пишет rostovgazeta.ru . Это не первая находка, ранее на берег выбросило еще трёх животных.

Приморье

В Приморье 18-летний «чёрный маг» обманул 16-летнюю девушку почти на 100 тысяч рублей, пишет vostokmedia.com . Девушка планировала продать душу дьяволу, и молодой человек, за символическую плату согласился оказать ей помощь. Он также заявил, что теперь ей нельзя носить золото и предложил сдать все ювелирные украшения в ломбард.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

В Омске наркоманы напали на машину скорой помощи. Как пишет gorod55.ru , Молодые люди избили своего товарища, которому понадобилась медицинская помощь, а по приезде скорой начали пинать автомобиль.

Оренбургская область

В Оренбурге задержали пятого участника угона автомобиля класса «люкс», некогда принадлежащего сыну экс-депутата областного Заксобрания. Как пишет 56orb.ru , преступление произошло 4 года назад, однако последнего участника удалось задержать только сейчас. Ранее при задержании его подельников погиб сотрудник полиции.

Карелия

В Петрозаводске более 5,5 тысячи местных жителей требуют от прокуратуры наказать несовершеннолетних, насмерть замучавших домашнюю кошку. Как сообщает karelinform.ru , дети толпой избивали палкой и поджигали животное зажигалкой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменским жителям приходит СМС с предложением получить 10 млн долларов от Госдепартамента США, сообщает nashgorod.ru . Ссылка в сообщении ведёт на подтверждённый аккаунт в «Твиттере» под названием «Вознаграждение за помощь правосудию». Предполагается, что россияне должны помочь побороть вмешательство в выборы США. Эксперты отмечают, что сообщения приходят через программу, популярную у мошенников для рассылки спама.

Хабаровский край

На депутатов Думы Хабаровска подали в суд. Как сообщает transsibinfo.com , парламентарии отклонили проект строительства многоэтажного дома в парке «Динамо». В новый дом планировали заселить людей из полуразрушенных бараков, однако депутаты потребовали изменить проект и уменьшить этажность здания. По словам застройщика, в этом случае квартиры достанутся не всем людям, а инвесторы понесут убытки.

Ставропольский край

Жители Георгиевска Ставропольского края жалуются на детей, которые пьют воду из фонтана. Как пишет newstracker.ru , очевидцы возмущены тем, что несовершеннолетние играют на скользкой поверхности, набирают грязную воду в бутылки и пьют её. Родители при этом за детьми не следят. Местные жители уверены, что это может закончиться отравлениями и травмами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Челябинская область

Жители Челябинской области платят за воду, которой нет больше полугода. Как сообщается на портале «Курс дела» , вода почти в 40 домах Златоуста пропала 1 января. Жители района каждый день стоят в очереди за водой около спецмашины и таскают домой тяжёлые канистры. При этом счета на оплату водопроводной воды продолжают приходить.

ХМАО

В Мегионе чиновники выселяют пенсионеров и многодетные семьи на улицу. Как сообщает muksun.fm , дом якобы не предназначен для коммерческого найма, только для социального. При этом в 2018 году глава города лично вручал ключи жильцам по договору коммерческого найма и обещал, что оплата за квартиры пойдет в счёт будущего выкупа недвижимости. Местные жители отмечают, что за проживание в однокомнатной квартире они ежемесячно платили 20 тысяч рублей, делали ремонт и исправно оплачивали услуги ЖКХ.

Волгоградская область

Волгоградец расстрелял жившего в вольере дикого кабана, сообщает портал novostivolgograda.ru . Мужчина пытался похитить животное с территории охотничьего хозяйства, однако не смог вынести тушу весом 140 килограммов. Егерь обратился в полицию, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Miroslav Kushnirenko/Global Look Press

Свердловская область

В Новоасбесте канализация стекает в реки, однако администрация не хочет ремонтировать очистные сооружения. Как сообщает tagilcity.ru , два года назад износ сооружений составлял 99%. В этом году ситуация не изменилась. При этом власти округа признают необходимость ремонта, но не видят смысла в капитальных вложениях.

Ленинградская область

В Петербурге госпитализировали девочку, которую пьяный отец забыл на площадке. Как сообщает newia.ru , мужчина был в гостях, где сильно напился и пошёл домой, бросив 5-летнюю дочь на улице. Ребёнок пострадал от переохлаждения. Отцу грозит до года лишения свободы.

Хакасия

В Хакасии начали раскопки археологического объекта, которому насчитывается 2,5 тысячи лет. Как сообщает newkhakasiya.online , специалисты обнаружили древние поселения, святилища и могильники, относящиеся к Тагарской археологической культуре.

Новосибирская область