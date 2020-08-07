Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов получил реальный срок за финансовые махинации в период своего руководства вузом, пишет inkazan.ru. Суд приговорил его к 7,5 годам тюрьмы.
Башкирия
Уфимский суд признал виновной в распространение коронавируса в РКБ имени Куватова врача-эпидемиолога Светлану Рушанову. Как пишет mkset.ru, ей назначили штраф в 25 тысяч рублей за «нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Врач уже написала заявление на увольнение.
Нижегородская область
В Балахне полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу по людям, пишет newsnn.ru. Выстрелом в живот ранило 66-летнюю женщину, которая сейчас находится в больнице.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Удмуртия
В одном из районов Удмуртии на женщину могут завести уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», пишет udm-info.ru. Её задержали за оскорбления и угрозы убийства в адрес судебных приставов.
Ростовская область
В Таганроге местные жители обнаружили на берегу залива мёртвого азовского дельфина, пишет rostovgazeta.ru. Это не первая находка, ранее на берег выбросило еще трёх животных.
Приморье
В Приморье 18-летний «чёрный маг» обманул 16-летнюю девушку почти на 100 тысяч рублей, пишет vostokmedia.com. Девушка планировала продать душу дьяволу, и молодой человек, за символическую плату согласился оказать ей помощь. Он также заявил, что теперь ей нельзя носить золото и предложил сдать все ювелирные украшения в ломбард.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Омская область
В Омске наркоманы напали на машину скорой помощи. Как пишет gorod55.ru, Молодые люди избили своего товарища, которому понадобилась медицинская помощь, а по приезде скорой начали пинать автомобиль.
Оренбургская область
В Оренбурге задержали пятого участника угона автомобиля класса «люкс», некогда принадлежащего сыну экс-депутата областного Заксобрания. Как пишет 56orb.ru, преступление произошло 4 года назад, однако последнего участника удалось задержать только сейчас. Ранее при задержании его подельников погиб сотрудник полиции.
Карелия
В Петрозаводске более 5,5 тысячи местных жителей требуют от прокуратуры наказать несовершеннолетних, насмерть замучавших домашнюю кошку. Как сообщает karelinform.ru, дети толпой избивали палкой и поджигали животное зажигалкой.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тюменская область
Тюменским жителям приходит СМС с предложением получить 10 млн долларов от Госдепартамента США, сообщает nashgorod.ru. Ссылка в сообщении ведёт на подтверждённый аккаунт в «Твиттере» под названием «Вознаграждение за помощь правосудию». Предполагается, что россияне должны помочь побороть вмешательство в выборы США. Эксперты отмечают, что сообщения приходят через программу, популярную у мошенников для рассылки спама.
Хабаровский край
На депутатов Думы Хабаровска подали в суд. Как сообщает transsibinfo.com, парламентарии отклонили проект строительства многоэтажного дома в парке «Динамо». В новый дом планировали заселить людей из полуразрушенных бараков, однако депутаты потребовали изменить проект и уменьшить этажность здания. По словам застройщика, в этом случае квартиры достанутся не всем людям, а инвесторы понесут убытки.
Ставропольский край
Жители Георгиевска Ставропольского края жалуются на детей, которые пьют воду из фонтана. Как пишет newstracker.ru, очевидцы возмущены тем, что несовершеннолетние играют на скользкой поверхности, набирают грязную воду в бутылки и пьют её. Родители при этом за детьми не следят. Местные жители уверены, что это может закончиться отравлениями и травмами.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Челябинская область
Жители Челябинской области платят за воду, которой нет больше полугода. Как сообщается на портале «Курс дела», вода почти в 40 домах Златоуста пропала 1 января. Жители района каждый день стоят в очереди за водой около спецмашины и таскают домой тяжёлые канистры. При этом счета на оплату водопроводной воды продолжают приходить.
ХМАО
В Мегионе чиновники выселяют пенсионеров и многодетные семьи на улицу. Как сообщает muksun.fm, дом якобы не предназначен для коммерческого найма, только для социального. При этом в 2018 году глава города лично вручал ключи жильцам по договору коммерческого найма и обещал, что оплата за квартиры пойдет в счёт будущего выкупа недвижимости. Местные жители отмечают, что за проживание в однокомнатной квартире они ежемесячно платили 20 тысяч рублей, делали ремонт и исправно оплачивали услуги ЖКХ.
Волгоградская область
Волгоградец расстрелял жившего в вольере дикого кабана, сообщает портал novostivolgograda.ru. Мужчина пытался похитить животное с территории охотничьего хозяйства, однако не смог вынести тушу весом 140 килограммов. Егерь обратился в полицию, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.
Miroslav Kushnirenko/Global Look Press
Свердловская область
В Новоасбесте канализация стекает в реки, однако администрация не хочет ремонтировать очистные сооружения. Как сообщает tagilcity.ru, два года назад износ сооружений составлял 99%. В этом году ситуация не изменилась. При этом власти округа признают необходимость ремонта, но не видят смысла в капитальных вложениях.
Ленинградская область
В Петербурге госпитализировали девочку, которую пьяный отец забыл на площадке. Как сообщает newia.ru, мужчина был в гостях, где сильно напился и пошёл домой, бросив 5-летнюю дочь на улице. Ребёнок пострадал от переохлаждения. Отцу грозит до года лишения свободы.
Хакасия
В Хакасии начали раскопки археологического объекта, которому насчитывается 2,5 тысячи лет. Как сообщает newkhakasiya.online, специалисты обнаружили древние поселения, святилища и могильники, относящиеся к Тагарской археологической культуре.
Новосибирская область
Критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске из-за горящей свалки, пишет atas.info. В разных районах города загрязнение варьируется от 8 до 9 баллов по десятибалльной шкале. Специалисты рекомендуют не выходить на улицу.