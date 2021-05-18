16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

На Чукотке участковый сажал задержанных в клетку

13:42, 19 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участкового уполномоченного полиции на Чукотке заподозрили в превышении должностных полномочий. Задержанных граждан он сажал в самодельную металлическую клетку, сообщается на сайте управления СКР по региону.

Должностное лицо установило клетку в коридоре сельского отделения полиции. В течение 2020 года туда без законных оснований были помещены три человека. В отношении одной из задержанных — 21-летней девушки — участковый применил насилие, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

По данному факту идёт проверка. С целью установления всех обстоятельств преступления проводятся необходимые следственные действия, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области сотрудники полиции избили фигуранта уголовного дела о педофилии. Их задержали за превышение полномочий.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео