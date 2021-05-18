На Чукотке участковый сажал задержанных в клетку

https://static.news.ru/photo/38b775c8-b890-11eb-84ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участкового уполномоченного полиции на Чукотке заподозрили в превышении должностных полномочий. Задержанных граждан он сажал в самодельную металлическую клетку, сообщается на сайте управления СКР по региону.

Должностное лицо установило клетку в коридоре сельского отделения полиции. В течение 2020 года туда без законных оснований были помещены три человека. В отношении одной из задержанных — 21-летней девушки — участковый применил насилие, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

По данному факту идёт проверка. С целью установления всех обстоятельств преступления проводятся необходимые следственные действия, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области сотрудники полиции избили фигуранта уголовного дела о педофилии. Их задержали за превышение полномочий.