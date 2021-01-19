На базе байкальского ЦБК создадут Международный центр водных ресурсов

https://static.news.ru/photo/16668984-5a42-11eb-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bcbkinfo

Международный центр водных ресурсов планируют создать на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Этот проект вошёл в меморандум о партнёрстве по социально-экономическому развитию Байкальска, который заключили ВЭБ.РФ и En+ Group.

Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения. Центр позволит создать новые рабочие места и внедрить современные технологии, что в результате увеличит доходы бюджета, — говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Также меморандум снимает оставшиеся ограничения, позволяя полностью использовать потенциал бывшей территории БЦБК для развития Байкальска. Речь идёт о приобретении имущественного комплекса БЦБК единым лотом, а также об урегулировании спорных вопросов между ОАО «БЦБК» и «ЭН+», которые долгие годы препятствовали продаже имущества и завершению процесса банкротства комбината.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и ФСБ оценить исполнение природоохранного законодательства на Байкале. Проверка коснётся работы сотрудников организаций и должностных лиц, исполнительных властей всей уровней, включая контрольно-надзорные органы. Также ведомства проанализируют выполнение селезащитных и противопаводковых работ, ведение реестра объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ход ликвидации негативных экологических последствий.

Российский лидер также поручил правительству, властям Иркутской области и госкорпорации ВЭБ.РФ организовать конкурс на выбор оператора по обезвреживанию отходов Байкальского ЦБК с допуском зарубежных компаний.