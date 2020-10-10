На Ангаре не нашли загрязнений после разлива топлива

https://static.news.ru/photo/ea14df72-0af3-11eb-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятна нефтепродуктов на реке Ангара в Кежемском районе Красноярского края не обнаружены, следует из сообщения районной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Первая группа обследовала 5 км реки Ангара вниз по течению от места разлива, пятен ГСМ не обнаружено. Вторая группа, в которую входят сотрудники МВД и СК, ещё не прибыла на место, она идёт на катере, — сообщили в ЕДДС, передаёт «Интерфакс».

В службе также добавили, что проверка реки возобновится утром 11 октября.

2 октября в посёлке Новая Кежма при перекачке в реку попало около 0,5 тонны топлива. Нефтепродукты принадлежали ООО «Приангарская ЛПК», компания попыталась самостоятельно устранить последствия разлива. Вскоре районные власти объявили режим ЧС. Следователи называют две причины инцидента: неправильная транспортировка ГСМ и износ транспортного контейнера.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмки со спутников зафиксировали некий сброс с судна в районе Халактырского пляжа на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель морских животных. Однако он был незначительным и не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива, сообщил глава региона Владимир Солодов.